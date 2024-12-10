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Samsun'da Öğrenciler, Türk Kültürünü Geleceğe Taşıyor

Samsun'da Öğrenciler, Türk Kültürünü Geleceğe Taşıyor
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Samsun Anadolu Lisesi öğrencileri, '10 Bin Türk Motifini Geleceğe İşliyoruz' ve 'Eski Türk Çeyiz Kültürü' projeleri ile 10 bin Türk motifini sergileyerek kültürel mirası geleceğe aktarıyor. Proje kapsamında öğrenciler, Türk motiflerini kanaviçede işlemeyi öğreniyorlar.

Samsun'da lise öğrencileri, "10 Bin Türk Motifini Geleceğe İşliyoruz" ve "Eski Türk Çeyiz Kültürü" projelerini hayata geçirdi.

Samsun Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katkılarıyla hayata geçirilen iki proje kapsamında 10 bin Türk motifi toplanarak sergi açıldı.

Proje koordinatörü aynı zamanda okulun tarih öğretmeni Beyhan Aksu, okuldaki sergide AA muhabirine, Türk motiflerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü, birçok öğretmen ve öğrencinin projeye katıldığını, 10 binden fazla Türk motifini bir araya topladıklarını dile getiren Aksu, "10 bin Türk motifini okulumuzda sergiledik. Bu projemiz Türk çeyiz kültürünü de içeriyor. Türk motiflerimizi çocuklarımıza kanaviçede işlemeyi de öğretiyoruz proje. Hem kanaviçe kültürünü yaşatıyoruz hem de Türk çeyiz kültürünü yeni nesle öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Aksu, Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları isimli kitabındaki bir soruya atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Kültür mü daha üstündür? Medeniyet mi? Medeniyetçe üstün devletler kültürce üstün devletleri istila ettiklerinde asla başarılı olamamışlar. Kültürce üstün olan devletler her zaman ayakta kalmışlardır. Biz sevgili Türk gençlerine kendi kültürümüzü yaşatabilmek adına böyle bir proje hazırladık çocuklarımızla. 10 bin Türk motifini eski kaynaklardan elde ettik. Bunların küçük bir kısmını sergileyebildik. Çocuklarımız isterse bu motifleri kanaviçede çizerek işleyebiliyorlar. Bu motifleri işlemeleri için okulumuzda şark köşesi de oluşturduk. Kanaviçe bilen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bilmeyen çocuklarımıza Türk motiflerini işleyerek öğretecekler."

Projeye katılan ve sergiden önce sunum yapan 10. sınıf öğrencilerinden İrem Nur Yiğit ise proje kapsamında Türk motifleri konusunda genel araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Bu motiflerin anlamları üzerinde de durduklarını aktaran Yiğit, "Bu motifler kültürümüze çok büyük bir zenginlik katıyor. Biz sadece 10 bin tanesini bulduk ama 10 binden çok çok fazla. Bu zenginliğin yanında bizi diğer milletlerden üstün kıldığını sanıyorum. Çünkü bu kadar zengin kültüre sahip olan bu kadar motifi kendi günlük hayatına işleyen bir millet daha göremedim." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hatice Gün de Türk kültürünün köklü geleneklerinden olan Türk çeyiz kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk kültürünün gerçekten derinliklerine indik ve bu konuda bilgi sahibi olduk. Bunları da gelecek nesillere aktardık. Bunun için çok mutluyuz. Türk kültürü yabancı kültürlerin etsinde kalan bir kültür ama kendi kültürümüze baktığımızda çok zenginliklerimiz var. Bu kültürümüzü koruduğumuzda batı kültürüne hiçbir şekilde ihtiyacımız kalmıyor. Bunun farkında olursak değerlerimizi de kaybetmeyiz. Kendi benliğimizi kaybetmeyiz ve Türk kültürünü koruruz."

Projelerle ilgili yapılan sunumun ardından, toplanan motifler ile öğrenci ve öğretmenlerin getirdiği çeyizlik eserler sergilendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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