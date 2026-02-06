Haberler

Samsun'da öğrenciler Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu

Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla koreografi oluşturuldu.

Kavak Gençlik Merkezi ile 19 Mayıs Ortaokulu işbirliğinde çocuklara bayrak sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Öğrenciler, daha sonra "Bayrak" şiirini okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, çocukların kalbine vatan sevgisini nakşettiklerini dile getirerek, "Bayrak, bir milletin birliğini temsil eden en önemli değer, bağımsızlığımızın en kutsal nişanesidir. Eğitimciler olarak temel görevimiz, akademik başarının yanı sıra çocuklarımıza bu milli bilinci kazandırmaktır. Amacımız rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını her şeyden üstün tutan bir nesil yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, 19 Mayıs Ortaokul Müdürü Zekeriya Ersoy ve Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak da katıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
