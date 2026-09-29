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Samsun'da öğrenciler kırıntılardan çikolata topları yapıp israfa dikkat çekti

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Samsun'da öğrenciler, ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yapıp arkadaşlarına ikram etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gıda israfının tarladan sofraya kadar sürdüğünü belirterek israfın azaltılmasının gıda güvenliği için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında öğrenciler ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yaptı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda minik öğrencilere gıdanın önemini anlatmak ve israfla mücadele konusunda dikkatlerini çekmek için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler, ekmek ve kek kırıntılarından çikolata topları yaparak arkadaşlarına ikram etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, gıda israfının gıda güvenliğinin sağlanması açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğunu söyledi.

Gıda israfının, üretimin yapıldığı tarladan başladığına işaret eden Yılmaz, "Gıda israfı tarladan başlayıp tedarik zincirleri aşaması ile devam ediyor. ve en son sofralarımıza gıda gelinceye kadar bu israf devam ediyor. Daha tarlada eğer kullandığımız hasat makinelerinin biz ayarını düzgün yapmadığımız takdirde gıda kaybı orada hemen daha ilk aşamada üretimin ilk aşamasında başlıyor. ve daha sonraki tedarik zincirlerinde depolamada gerekli özeni göstermediğimiz takdirde tüketim aşamasına gelinceye kadar gıdada israf söz konusu oluyor. Tabii bu gıda israfını önlememiz gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir." dedi.

Yılmaz, dünya nüfusunun sürekli arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun gıda gereksinimini karşılayabilmemiz için üretimi de arttırmamız gerekiyor. Bu gıda israfını azaltmamız gerekiyor. Eğer biz gıda israfını en az yarı yarıya azaltabilirsek bu artan dünya nüfusunun da gıda gereksinimini karşılama noktasında önemli bir iş başarmış oluruz. Bu kapsamda öğrencilerımize yönelik birlikte eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA
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