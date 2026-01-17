Haberler

Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek

Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde Hürriyetçi Eğitim Sen'e üye öğretmenler, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için yarıyıl tatilinde ücretsiz tıraş hizmeti sunacak. Proje, 16-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

Samsun'un Ladik ilçesinde Hürriyetçi Eğitim Sen'e üye öğretmenler, yarıyıl tatilinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş ettirecek.

Hürriyetçi Eğitim Sen Ladik Temsilcisi Eyüp Tiryaki, yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenler olarak geleceğin teminatı öğrenciler için 16-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz tıraş projesini uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bu kapsamda 26 öğretmenin öğrencilerin berber ücretini ödeyeceğini belirten Tiryaki, "İlçede bulunan berberlerin 6'sıyla anlaşma yaptık ve camlarına afişlerimizi astık. Amacımız sevgili öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek ve değerli velilerimize destek olmak." dedi.

???????

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi

İçinde 10 kişi vardı: Yolcu uçağı havada sır oldu
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer yaptı

Hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer