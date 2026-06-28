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Samsun'da havacılık lisesinde öğrenciler uçak simülatöründe eğitim alacak

Samsun'da havacılık lisesinde öğrenciler uçak simülatöründe eğitim alacak
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Samsun Göktürk Havacılık Lisesi'nde öğrencilerin katkılarıyla Airbus A320 uçak simülatörü kuruldu. 8 aylık çalışma sonucu tamamlanan simülatör, lise düzeyinde Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

SAMSUN'da Göktürk Havacılık Lisesi bünyesinde uçak simülatörü kuruldu. Simülatörün bazı parçaları yurt dışından temin edilirken, yazılımı, altyapısı, entegrasyon sistemi ve dış kabin bölümü ise okul öğrencilerinin katkılarıyla oluşturuldu.

Göktürk Havacılık Lisesi bünyesinde yaklaşık 8 aylık süreç sonunda oluşturulan Airbus A320 uçak simülatörünün bazı parçalar yurt dışından getirilirken, yazılım altyapısı, entegrasyon sistemi ve dış kabin tasarımı da öğrencilerin katkısıyla tamamlandı. Okul bünyesinde yürütülen çalışmayla öğrencilerin uçak bakım ve teknisyenlik eğitimlerinin yanı sıra pilotaj alanında da deneyim kazanmalarına katkı sağlanması hedeflendi. Havacılık alanındaki teorik eğitimlerin uygulamalarla desteklenmesi amaçlanırken, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik de önemli bir fırsat sunuldu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ PİLOTAJ EĞİTİMLERİNDE BÜYÜK GELİŞİM SAĞLIYOR'

Yaklaşık 2 milyon TL bütçe ile projeyi öğrencilerle birlikte en iyi şekilde ürettiklerini belirten Göktürk Havacılık Okul Müdürü Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuzda bir adet Airbus A320 uçak simülatörü bulunuyor. Yaklaşık 8 aylık bir süreç sonunda bu simülatörü temin ettik. Bu simülatör, Türkiye'de lise düzeyinde tek olma özelliği taşıyor ve ülke genelinde liseler arasında yalnızca okulumuzda yer alıyor. Simülatörün bazı parçaları yurt dışından getirildi ancak büyük bölümü, yazılımı, altyapısı, entegrasyonu ve dış kabini öğrencilerimizle birlikte tasarlanarak montajı gerçekleştirildi. Bu çalışmayla öğrencilerimizin uçak bakım alanı ve teknisyenlik eğitimlerinin yanı sıra pilotaj eğitimleri konusunda da kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamayı amaçladık. Hem havacılığı öğrencilere sevdirmek hem de bu alanda bir altyapı oluşturmak adına önemli bir kazanım elde etmeye çalıştık. Öğrencilerimiz burada boş zamanlarında ve zaman zaman düzenlenen pilotaj eğitimlerine yönelik etkinliklerde kendilerini geliştirme fırsatı buluyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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