Samsun'da Narkotik Uygulaması: 130 Kişi Sorgulandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko alan' uygulamasında, 130 kişi sorgulanırken, 3,5 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli yasadışı malzemeler ele geçirildi. 4 kişiye adli işlem yapılırken, 1 kişiye idari para cezası kesildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko alan" uygulaması yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 130 kişi sorgulandı, 105 araç kontrol edildi.
Denetimde 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 bıçak ele geçirildi.
Denetimlerde 4 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı, 1 kişiye 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel