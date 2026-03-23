Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, toplam 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.