Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, toplam 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.