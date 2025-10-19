Samsun'da 'Narko Alan' Uygulaması: 7 Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında 7 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve kesici aletler ele geçirildi. 171 kişi sorgulandı ve 61 araç kontrol edildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında 7 şüpheli yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan "Narko Alan" uygulamasında 171 kişi sorgulandı, 61 araç kontrol edildi.
Uygulamada, 10 bin dolu makaron, 1,2 gram sentetik uyuşturucu, 44 sentetik ecza hap ve 3 kesici alet ele geçirildi.
Denetimlerde, 4 kişiye, uyuşturucu kullanmak, 1 kişiye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı, 2 kişiye ise 5 bin 906 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel