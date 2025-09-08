Samsun'da Narko Alan Uygulaması: 133 Kişi GBT Sorgulandı
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında, 133 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 68 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye toplam 29 bin 695 lira ceza kesildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 133 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirilirken 68 araç da kontrol edildi.
Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, 6 bıçak ile bir 1 balta ele geçirildi.
Uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 sürücüye ise 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel