Samsun'da Narko Alan Uygulaması: 133 Kişi GBT Sorgulandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 133 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirilirken 68 araç da kontrol edildi.

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, 6 bıçak ile bir 1 balta ele geçirildi.

Uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 sürücüye ise 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.