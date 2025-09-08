Haberler

Samsun'da Narko Alan Uygulaması: 133 Kişi GBT Sorgulandı

Samsun'da Narko Alan Uygulaması: 133 Kişi GBT Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında, 133 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 68 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye toplam 29 bin 695 lira ceza kesildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 133 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirilirken 68 araç da kontrol edildi.

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, 6 bıçak ile bir 1 balta ele geçirildi.

Uygulamada, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 sürücüye ise 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi

Suriye'de first lady, diplomasını eşinin elinden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise 

Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta! Üstü cami, altı kilise

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.