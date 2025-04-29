Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Samsun'da Narko Alan Denetiminde 3 Gözaltı

Samsun'da Narko Alan Denetiminde 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde, bir araçta yapılan aramada 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko alan uygulaması çerçevesinde bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile bıçak buldu.

Ekipler, araçtaki Y.A, S.S. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.