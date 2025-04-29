Samsun'da Narko Alan Denetiminde 3 Gözaltı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde, bir araçta yapılan aramada 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko alan uygulaması çerçevesinde bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile bıçak buldu.
Ekipler, araçtaki Y.A, S.S. ve Z.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel