Samsun'da Nakliye Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da nakliye aracında narkotik köpeği "Şila"nın desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen M.A'nın (30) kullandığı nakliye aracını, Havza ilçesinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila" ile araçta yapılan aramada, kamyonetteki ev eşyaları arasına saklanmış valiz içinde 4 kilo 975 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 840 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda sürücü ile uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (39) gözaltına alındı.