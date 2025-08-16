Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 55 ALK 394 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen U.K. idaresindeki 55 E 2820 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel