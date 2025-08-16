Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 55 ALK 394 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen U.K. idaresindeki 55 E 2820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Ve beklenen oldu! İşte Sergen Yalçın'ın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.