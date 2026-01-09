Haberler

Samsun'da rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle valilik, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını tedbir amaçlı olarak kısıtladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Samsun'da rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgar ve fırtınanın il genelinde etkili olduğu belirtilerek, "Bu saat itibarıyla her türlü motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde

Sörloth Real Madrid'i de boş geçmedi! İşte finale yükselen takım
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı