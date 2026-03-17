Ölümlü kazada minibüsün şoförü tutuklandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazada gözaltına alınan şoför Volkan D., tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Volkan D.'nin kontrolündeki minibüs ile aynı istikamette seyreden A.C.F.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan Arda Can'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.C.F. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Volkan D., bugün işlemleri sonrası tutuklandı.

