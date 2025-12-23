Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Miraç Birinci hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Miraç Birinci'nin (18) kullandığı 55 APM 641 plakalı motosiklet, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde seyir halinde Y.İ.P. idaresindeki 55 AU 028 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Y.İ.P. ise emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel