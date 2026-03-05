Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Vezirköprü ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücü, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, H.B.Ç. yönetimindeki 55 PM 010 plakalı motosiklet, Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi'nde Z.D. idaresindeki 55 AOS 125 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.B.Ç, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca