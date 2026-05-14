Samsun'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yol çalışması için park edilen kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü Ö.D. (25), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ö.D'nin (25) kullandığı 55 AVB 770 plakalı motosiklet, Samsun Sinop kara yolu Tepeköy Mahallesi'nde yol çalışması için park edilmiş 06 JUD 31 plakalı Karayolları hizmet aracına arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine bölge trafik polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek