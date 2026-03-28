Samsun'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Oktay Erboğa, kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi.
Oktay Erboğa'nın (34) kullandığı 06 BSH 661 plakalı motosiklet, Ladik-Taşova kara yolu Kılıçaslan mevkisinde Zeki Ö. idaresindeki 05 HN 938 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Erboğa, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül