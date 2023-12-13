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Samsun'da minibüs kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Osman C. idaresindeki 55 AKS 504 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tuncay Öztürk'e (35) çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cesedi incelemenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Öztürk Çarşamba Samsun Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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