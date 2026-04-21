Samsun'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir meyve deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ve emniyet güçlerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde paletlerin bulunduğu meyve deposunda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına Samsun İl Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile de destek veriliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Erkut Kargın