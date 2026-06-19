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Samsun'da mali suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliye "ev hapsi"

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Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sine ev hapsi uygulanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ruhsatsız silah ve suç kayıtları ele geçirildi.

Samsun'da mali suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sine "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca tüm şüphelere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
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