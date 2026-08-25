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Samsun'da Dalga ve Rüzgar Uyarısı: Denize Girmeyin

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Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle denize girilmemesi istendi.

Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle denize girilmemesi istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre bugün il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan 25 Ağustos Salı günü denize girmemeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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