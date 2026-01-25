Haberler

Hafif ticari araçta bıçaklı, satırlı cinayet; sevgilisi ile onun kocası ve oğlu gözaltında

Güncelleme:
Samsun'da Gamze S., sevgilisi olduğu öne sürülen Ferit M.'yi bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü polise bildirip teslim oldu. Olayda Gamze S.'nin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

SAMSUN'da Gamze S. (38), polise gidip sevgilisi olduğu öne sürülen Ferit M.'yi (45) bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Gamze S.'nin tarif ettiği noktada araçta Ferit M.'nin cansız bedeni bulunurken, olayın ardından şüphelinin eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde meydana geldi. Polis merkezine giden Gamze S., bir süredir ilişki yaşadığı, kendisi gibi evli olan Ferit M.'yi çıkan tartışmada bıçakla boğazını kesip, satırla başına vurarak öldürdüğünü öne sürerek teslim oldu. Suç aleti bıçak ve satırı da teslim eden Gamze S.'nin tarif ettiği adrese giden polis ekipleri, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halindeki 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araçta Ferit M.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ferit M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Gamze S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Gamze S.'nin eşi Dursun A.S. ile oğlu Aydın S.'yi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
