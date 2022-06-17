Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi öldü Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yenimahalle Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir marketin tentesini ve şarküteri etrafındaki çitleri kırarak yaklaşık 20 metre uzaklıktaki şarküteriye girerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Hasan Tiryakioğlu ile Yunus Emre Nacaroğlu'nu (19) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekipleri çıkardı. Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Veysel Altun - Güncel İtfaiye Samsun Güncel Haberler

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