Samsun'da 'Kırmızı Başlıklı Kız' Müzikali Çocuklarla Buluştu
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Kırmızı Başlıklı Kız' müzikal çocuk oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Oyun sonrası çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirme fırsatı buldu.
Samsun'un Havza ilçesinde " Kırmızı Başlıklı Kız " müzikal çocuk oyunu sahnelendi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Grimm Kardeşler'in dünyaca ünlü eseri Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinden uyarlanan tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Oralet Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, hikayenin kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel