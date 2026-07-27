Samsun'da 7 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA