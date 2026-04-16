Kedinin, dükkandaki kuşlara saldırdığı anlar kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde fotoğrafçı dükkanında bulunan kuşlara, kedilerin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Ali Kalyoncu, kedilerin kuşları hedef aldığını ve bu durumun kendisini korkuttuğunu belirtti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde fotoğrafçı dükkanındaki kafesteki kuşlara, kedinin saldırdığı anlar kameraya yansıdı. İş yeri sahibi Ali Kalyoncu (34), "Kuşlarımın adı Icardi ve Osimhen. Ne zaman kapıyı açık bıraksam kediler burada pusuya yatıyor. Onlar için de kapının önünde su ve mamamız var. Onlar artık mamayı yemeye değil de kuşlara göz diktiler" dedi.

Atakum ilçesinde fotoğrafçılık işiyle uğraşan Galatasaray taraftarı Ali Kalyoncu'nun dükkanındaki Icardi ve Osimhen adını verdiği kuşlara, kediler saldırdı. Kalyoncu'nun bilgisayarda montaj yaptığı ve kahve aldığı sırada kedilerin kuşlara saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kalyoncu, "Kuşlarımın adı Icardi ve Osimhen. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Kuşlarıma sevdiğim oyuncuların adını koydum. Havalar sıcak olduğu için artık kapıları açık bırakmak zorunda kalıyoruz. Ne zaman kapıyı açık bıraksam kediler burada pusuya yatıyor. Onlar için de kapının önünde su ve mamamız var. Onlar artık mamayı yemeye değil de bizim Icardi ve Osimhen'e göz diktiler. Kuşlara saldırıyorlar ve bu da haliyle bizi korkutuyor. Ansızın beklemediğimiz anda kafesi yere düşürüyorlar. Kediler dükkanın içinde bile saklanıyorlar. Geçen hafta kedi masanın altına saklanmış. Kuşlardan çok aslında ben korkuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

