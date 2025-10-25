Haberler

Samsun'da Kazada Ölen Sürücünün Kimliği Belirlendi

Güncelleme:
Kavak ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü, akrabası Kadir Görkem Şahin'in sürücü belgesini kullanarak seyahat eden Sercan Saraç olduğu belirlendi.

ÖLEN KİŞİ, AKRABASININ SÜRÜCÜ BELGESİNİ KULLANIYORMUŞ

Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücünün Kadir Görkem Şahin değil, akrabası Sercan Saraç (24) olduğu belirlendi. Saraç'ın kimliği otopsi sonrası tespit edildi. Saraç'ın kaza sırasında üzerinde akrabası Kadir Görkem Şahin'in sürücü belgesini taşıdığı tespit edildi.

Emre ÖNCEL/KAVAK, (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



