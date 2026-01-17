Haberler

Buzlu yolda kayan araç uçurumdan yuvarlandı; 1 ölü, 2 kardeşi ağır yaralı

Buzlu yolda kayan araç uçurumdan yuvarlandı; 1 ölü, 2 kardeşi ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın buzlu yolda 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kardeşi ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, hafif ticari aracın buzlanan yolda 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu Celal Atmaca (37) öldü, biri ikizi olmak üzere 2 kardeşi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Atmaca'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, merkez istikametine seyir halindeyken buzlu yolda kayıp, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hakan Atmaca ile ağabeyi Bayram Atmaca'nın (37) ağır yaralandığı, diğer ağabeyi Celal Atmaca'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı