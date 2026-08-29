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Vezirköprü'de kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Vezirköprü'de kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam evinden hava almak için çıkan 32 yaşındaki Bayram Ölgün'den haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, cesedi Vezirsuyu baraj gölünde bulundu. Cenaze, inceleme için Adli Tıp'a gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Bayram Ölgün, baraj gölünde ölü bulundu.

Yukarınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Ölgün, dün akşam saatlerinde hava almak amacıyla evinden çıktı.

Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Ölgün'ün yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sırasında Ölgün'ün cansız bedeni, Vezirsuyu Mesire Alanı'ndaki baraj gölünde bulundu.

Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Ölgün'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Kaynak: AA
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