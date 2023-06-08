Samsun'da kayıp Iraklı vatandaş aranıyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan 22 yaşındaki Iraklı Mohammed Ghanim Younus'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar Younus'a ait bir iz bulunamadı.