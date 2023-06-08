Samsun'da kayıp Iraklı vatandaş aranıyor
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Samsun'un Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan 22 yaşındaki Iraklı Mohammed Ghanim Younus'tan haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar Younus'a ait bir iz bulunamadı.
Samsun'da kayıp ihbarında bulunulan Iraklı uyruklu kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan Iraklı Mohammed Ghanim Younus'tan (22) haber alınamadığı ihbarı üzerine polislerce 5 gün önce başlatılan arama çalışmalarına polis ve sahil güvenlik ekipleri katılıyor.
Polisin karada, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptığı aramalarda şimdiye kadar Younus'a ait bir ize rastlanmadı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Younus'ın motosikletini Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkiinde, cep telefonu ve elbiselerini ise deniz kenarında bulmuştu.