Samsun'da Kayalıklardan Düşen Hayvanlar Telef Oldu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kayalıklardan düşen iki büyükbaş hayvan telef oldu.

Örencik Mahallesinde Yaşar Ulus'a ait büyük baş hayvanlar otlarken kayalık alandan aşağı düştü.

Telef olan iki hayvanının yaklaşık 90 bin lira değerinde olduğunu belirten Ulus, "Yaşadığım olumsuz durumla ilgili mağdurum. Bulunduğum bölgede yamaç ve dağlık alanlar var. Her çiftçinin böyle olumsuz durum başına gelebilir. Yaşadığım durumu Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdim. Zararımın giderilmesi konusunda gerekli çalışmalar başlatıldı" dedi.