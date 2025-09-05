Samsun'da Kavgada Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kavga sırasında tabanca ile havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine yaşanan bir kavga sırasında havaya ateş edilmesi olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonrası düzenlenen operasyonda, şüpheli S.K gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.