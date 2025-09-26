Haberler

Samsun'da Karısını Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Asarcık ilçesinde Yücel G, karısı Fatma G'yi öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Yücel G, daha önce de kızına zarar vermekten tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında Yücel G'nin (48) kullandığı hafif ticari araç durduruldu.

Alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine, haber verilen jandarma trafik ekibine işlemlerinin yapıldığı sırada mukavemet gösteren Yücel G, adli işlemleri için savcılık talimatıyla Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Giysilerinde kan lekesi bulunan Yücel G, Canik ilçesinin Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Evde yapılan kontrolde, Yücel G'nin eşi 4 çocuk annesi Fatma G'nin (41) darbedip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili Yücel G, gözaltına alındı.

Öte yandan Yücel G'nin, önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
