Samsun'da kar yağışı; ulaşım aksadı

Samsun'da kar yağışı; ulaşım aksadı
Samsun'un birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediyeler ve Karayolları ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı.

SAMSUN'da birçok ilçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Yılın ilk saatlerinden itibaren Ladik, Vezirköprü, Kavak, Havza, Salıpazarı, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeleri beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle özellikle ulaşımda zorluk yaşandıı. Belediye ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
