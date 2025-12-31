Haberler

Salıpazarı'nda yolda kalanları jandarma kurtardı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için zorlu hava koşullarında müdahale etti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini artırması sonucu bazı sürücüler kara saplanarak yolda kaldı.

Vatandaşların yardımına, bölgede devriye faaliyeti yürüten Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Jandarma ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen vatandaşların kurtarılmasını sağladı.

Jandarma ekipleri, sürücülere zincirsiz ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

