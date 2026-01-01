Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının tedbir amaçlı ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığı belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı aktarılan açıklamada, özellikle buzlanma ve dona karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulandı.

Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması istendi.