Salıpazarı'nda yolda kalan araçları belediye ekipleri kurtardı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer, kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'ne yakınlarının cenazesine gidenlerin olduğu araçlar, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Esatçiftliği-Tahnal yolunda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Salıpazarı Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgeye iş makineleriyle ulaşarak yolu ulaşıma açıp araçları bulundukları yerden çıkardı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli önlemleri almalarını, zincir ve kış lastiği kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
