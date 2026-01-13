Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Samsun'da kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler 1 gün idari izinli sayılacak.