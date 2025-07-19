Samsun'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.S.B. (33) idaresindeki 55 AK 786 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Sarıgazel mevkisinde İ.A'nın (40) kullandığı 80 DN 513 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.A.G. (28), G.E. (60) ve B.G. (34) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel