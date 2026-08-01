Haberler

Samsun'da kamyon, otomobile çarptı: 3 yaralı

Samsun'da kamyon, otomobile çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşakta M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan P.T. ve N.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Altay’a kayyum atanıyor

Türk futbolunun asırlık çınarına kayyum atanıyor
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...