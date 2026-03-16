Samsun'da Kamyon Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonun şoförü Mehmet Ali E. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpıp yan yatan kamyonun şoförü Mehmet Ali E. (48), yaralandı.

Kaza, Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ali E.'nin kontrolünü yitirdiği kamyon, bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada, Mehmet Ali E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Ali E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
