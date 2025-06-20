Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Samuray Arıcıları Doğaya Salındı

Samsun'un Ladik ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıcıkları doğaya bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik mücadele kapsamında Bahşi Mahallesi'nde Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta'nın da katılımıyla samuray arıcıkları doğaya salındı.

Özbalta, 6 mahallede ekiplerinin samuray arıcıklarını doğaya saldıklarını belirterek, "İhtiyaç halinde diğer mahallerimizde de çalışmalarımız devam edecek." dedi.