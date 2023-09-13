Samsun'da kaçırılan doktor kurtarıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'ndaki ek binasında görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem'in aracına, hastaneye yakın bir noktada G.E. bindi. Burada taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından G.E., silahını doğrultup, Erdem'den aracı, Samsun-Ankara kara yoluna sürmesini istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, Erdem'e ait olan 55 AEB 757 plakalı aracın peşine düştü. Araç, Ankara yolu üzerinde polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor Mustafa Erdem yara almadan kurtarılırken, G.E. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Sinop'ta, G.E.'nin eşi Çiğdem E.'nin (29) 2017 yılında safra kesesi ameliyatı sırasında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kusuru bulunduğu suçlamasıyla açılan davada Dr. Mustafa Erdem'in 2 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu, bu cezanın ise 15 bin TL para cezasına çevrildiği öğrenildi.