Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

İlkadım ilçesinde 24 Kasım'da 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ve araçlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.