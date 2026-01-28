Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 cep telefonu bulundu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel