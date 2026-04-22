Samsun'da 1 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyondan fazla makaron, kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyondan fazla makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çarşamba ilçesinde belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada kaçak 1 milyon boş makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.

Aramada, iş yerinin arka bölümünde bulunan mutfakta dolap içine özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme de tespit edildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü