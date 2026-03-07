Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 litre etil alkol ve 40 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 50 litre etil alkol ile 40 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek
