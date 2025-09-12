Haberler

Samsun'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonla ruhsatsız silah ve mühimmatlar ele geçirildi. 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, C.K'ye (39) ait iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 499 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek, 25 tüfek kartuşu, 54 bıçak, 8 pala, 3 kılıç, 2 kelebek bıçak ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

