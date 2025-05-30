Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyon 260 Bin Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, takip edilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüs durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel