Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyon 260 Bin Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Milyon 260 Bin Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, takip edilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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